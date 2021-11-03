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В результаті бойових дій на сході Конго загинуло дев'ять людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Дев'ятеро людей загинули під час зіткнень у місті Букаву на сході Демократичної Республіки Конго рано вранці в середу після вторгнення невідомих озброєних осіб. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

В результаті бойових дій на сході Конго загинуло дев'ять людей

Деталі

За словами місцевих жителів, стрілянину було чути в кількох районах міста, але бойові дії припинилися до полудня середи.

"Бандити та нецивілізовані люди порушили спокій наших співгромадян у деяких районах міста Букаву", - заявив губернатор провінції Південне Ківу Тео Касі.

За словами Касі, сили безпеки вбили шістьох бойовиків і звільнили 36 людей, серед яких був один поліцейський і двоє солдатів.

Близько 40 бойовиків увійшли до міста закликаючи до звільнення країни, повідомив командувач місцевої армії Боб Кілубі.

"Дехто з них хотів напасти на військовий табір, щоб вкрасти боєприпаси, армія завадила їм", - сказав Кілубі Radio Maendeleo, радіостанції в Букаву.

Нині невідомо, хто стояв за нападом. Кілубі звинуватив в нападі раніше невідоме збройне угруповання CPC64.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 50 людей загинули в результаті аварії судна у Конго

Додамо

Востаннє, бої в Букаву відбулись у листопаді 2017 року, коли армія зіткнулася з військами, вірними генералу-ренегату.

Понад 120 повстанських груп продовжують діяти на великих територіях східного Конго з моменту офіційного закінчення громадянської війни у 2003 році.

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