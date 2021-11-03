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В результате боевых действий на востоке Конго погибли девять человек

Киев • УНН

 • 15643 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Девять человек погибли во время столкновений в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго рано утром в среду после вторжения неизвестных вооруженных лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В результате боевых действий на востоке Конго погибли девять человек

Детали

По словам местных жителей, стрельба была слышна в нескольких районах города, но боевые действия прекратились до полудня среды.

"Бандиты и нецивилизованные люди нарушили покой наших сограждан в некоторых районах города Букаву", - заявил губернатор провинции Южное Киву Тео Каси.

По словам Каси, силы безопасности убили шестерых боевиков и освободили 36 человек, среди которых был один полицейский и двое солдат.

Около 40 боевиков вошли в город призывая к освобождению страны, сообщил командующий местной армии Боб Килуби.

"Кто-то из них хотел напасть на военный лагерь, чтобы украсть боеприпасы, армия помешала им", - сказал Килуби Radio Maendeleo, радиостанции в Букаву.

Пока неизвестно, кто стоял за нападением. Килуби обвинил в нападении ранее неизвестную вооруженную группировку CPC64.

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Добавим

В Последний раз, бои в Букаву состоялись в ноябре 2017 года, когда армия столкнулась с войсками, верными генералу-ренегату.

Более 120 повстанческих групп продолжают действовать на обширных территориях восточного Конго с момента официального окончания гражданской войны в 2003 году.

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