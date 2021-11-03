В результате боевых действий на востоке Конго погибли девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Девять человек погибли во время столкновений в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго рано утром в среду после вторжения неизвестных вооруженных лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам местных жителей, стрельба была слышна в нескольких районах города, но боевые действия прекратились до полудня среды.
"Бандиты и нецивилизованные люди нарушили покой наших сограждан в некоторых районах города Букаву", - заявил губернатор провинции Южное Киву Тео Каси.
По словам Каси, силы безопасности убили шестерых боевиков и освободили 36 человек, среди которых был один полицейский и двое солдат.
Около 40 боевиков вошли в город призывая к освобождению страны, сообщил командующий местной армии Боб Килуби.
"Кто-то из них хотел напасть на военный лагерь, чтобы украсть боеприпасы, армия помешала им", - сказал Килуби Radio Maendeleo, радиостанции в Букаву.
Пока неизвестно, кто стоял за нападением. Килуби обвинил в нападении ранее неизвестную вооруженную группировку CPC64.
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В Последний раз, бои в Букаву состоялись в ноябре 2017 года, когда армия столкнулась с войсками, верными генералу-ренегату.
Более 120 повстанческих групп продолжают действовать на обширных территориях восточного Конго с момента официального окончания гражданской войны в 2003 году.