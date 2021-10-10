Понад 50 людей загинули в результаті аварії судна у Конго

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51 тіло витягнули з потонулого в ніч з понеділка на вівторок судна. Ще 69 вважаються зниклими, сказав речник губернатора північно-західної провінції Монгала Нестор Магбадо.

За його словами, вижили 39 осіб. За словами Магбадо, це судно було фактично дев’ятьма традиційними дерев’яними каное, відомими як піроги. Він додав , що аварія може бути викликана переповненістю і поганою погодою в нічний час .

Масштаби аварії були незрозумілими, доки про це не повідомили ЗМІ пізно в п’ятницю, а в суботу це підтвердили органи провінції.

Пошуково-рятувальні операції продовжуються. Влада провінції оголосила триденну жалобу з понеділка.

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