У водах Перу вантажне судно зіткнулося з пасажирським човном: загинули 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У річці Хуаллага в північно-перуанському районі Юрімагуас зіткнулися два судна. Загинули 14 людей. Про це пише УНН з посиланням на "Сіньхуа".
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Аварія сталася у неділю, 29 серпня, в амазонському регіоні Лорето, коли човен, який перевозив близько 80 осіб, у тому числі 20 дітей, із Санта -Марії до Юрімагуаса, був збитий біля порту Замора вантажним судном з нафтою, яке було частиною конвою. В результаті чого пасажирський човен розірвався надвоє і потонув.
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“Ще 14 людей вважаються зниклими безвісти. На даний момент елітна група військовослужбовців ВМС знаходиться в пошуках річки Хуаллага”, — сказав міністр оборони Вальтер Айала.
Посадовець додав, що водії суден були затримані, щоб прокуратура могла взяти їхні заяви та визначити, чи були якісь порушення.
Згідно з повідомленням ВМС Перу, на даний момент врятовано щонайменше 60 людей, ще 14 пропали безвісти, а шестеро пасажирів, які отримали травми, були доставлені в місцеву клініку для лікування.
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