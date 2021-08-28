У Бангладеш затонуло пасажирське судно: 21 людина загинула, 50 зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Бангладешське пасажирське судно з більш ніж 100 людьми, що перебували на борту затонуло. Щонайменше 21 людина загинула, і ще більше 50 осіб вважаються зниклими безвісти, а водій вантажного судна, підозрюваного в зіткненні з човном, був заарештований, повідомили офіційні особи в суботу, передає АР, інформує УНН.
Деталі
Відповідно до повідомлень бангладешських ЗМІ, близько 50 пасажирів зникли безвісти після затоплення судна.
Як повідомив начальник районної поліції Анісур Рахман, водій вантажного судна і два помічники були спіймані місцевими жителями і передані владі. Він сказав, що тривають спроби знайти тіла інших загиблих.
Свідок події повідомив, що два вантажних судна врізалися в човен, яке швидко затонуло.
Довідка
Бангладеш - країна, де водний транспорт активно використовується для перевезення людей і товарів. Але нещасні випадки зі смертельними наслідками - звичайна справа через некваліфіковану експлуатації і погане дотримання правил безпеки. Країну перетинають 230 річок, а під час сезону дощів деякі низинні райони заповнюються водою і також використовуються човнами.
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