Пожежа на заводі у Пакистані: щонайменше 16 людей загинули, кілька десятків людей зникли безвісти

Деталі

Коли спалахнула пожежа, на маленькій фабриці в житловому районі портового міста знаходилося більше 25 робочих, і вона заповнилася густим димом.

"На даний момент ми виявили 16 тіл, - сказав старший офіцер поліції Шахджеан Хан. - Сходи, що ведуть на дах, були замкнені, інакше робітники могли б вижити, втікши на дах".

Офіційні особи заявили, що причиною смертей стало удушення.

Карачі - столиця провінції Сінд, де багато людей відкривають фабрики в житлових районах з порушенням будівельних норм.

Доповнення

Погане промислове законодавство, будівельні норми і правила в Пакистані призводять до частих заводським пожеж.

У 2012 році не менше 250 робочих швейної фабрики загинули в місті Балда на заході Карачі, коли об'єкт охопила пожежа, а пожежна драбина і зовсім була відсутня.