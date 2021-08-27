Пожежа на заводі у Пакистані: щонайменше 16 людей загинули, кілька десятків людей зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. За даними поліції, щонайменше 16 робочих загинули і ще більше зникли безвісти після пожежі на заводі в місті Карачі в п'ятницю. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Коли спалахнула пожежа, на маленькій фабриці в житловому районі портового міста знаходилося більше 25 робочих, і вона заповнилася густим димом.
"На даний момент ми виявили 16 тіл, - сказав старший офіцер поліції Шахджеан Хан. - Сходи, що ведуть на дах, були замкнені, інакше робітники могли б вижити, втікши на дах".
Офіційні особи заявили, що причиною смертей стало удушення.
Карачі - столиця провінції Сінд, де багато людей відкривають фабрики в житлових районах з порушенням будівельних норм.
Доповнення
Погане промислове законодавство, будівельні норми і правила в Пакистані призводять до частих заводським пожеж.
У 2012 році не менше 250 робочих швейної фабрики загинули в місті Балда на заході Карачі, коли об'єкт охопила пожежа, а пожежна драбина і зовсім була відсутня.