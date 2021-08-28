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В Бангладеш затонуло пассажирское судно: 21 человек погиб, 50 пропали без вести

В Бангладеш затонуло пассажирское судно: 21 человек погиб, 50 пропали без вести

Киев  •  УНН

 • 24265 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Бангладешское пассажирское судно с более чем 100 людьми, которые находились на борту затонуло. По меньшей мере 21 человек погиб, и еще более 50 человек считаются пропавшими без вести, а водитель грузового судна, подозреваемого в столкновении с лодкой, был арестован, сообщили официальные лица в субботу, передает АР, информирует УНН.

Детали

Согласно сообщениям бангладешских СМИ, около 50 пассажиров пропали без вести после затопления судна.

Как сообщил начальник районной полиции Анисур Рахман, водитель грузового судна и два помощника были пойманы местными жителями и переданы властям. Он сказал, что продолжаются попытки найти тела других погибших.

Свидетель происшествия сообщил, что два грузовых судна врезались в лодку, которое быстро затонуло.

Справка

Бангладеш - страна, где водный транспорт активно используется для перевозки людей и товаров. Но несчастные случаи со смертельным исходом - обычное дело из-за неквалифицированной эксплуатации и плохого соблюдения правил безопасности. Страну пересекают 230 рек, а во время сезона дождей некоторые низинные районы заполняются водой и также используются лодками.

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