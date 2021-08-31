В водах Перу грузовое судно столкнулось с пассажирским лодкой: погибли 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В реке Хуаллага в северо-перуанском районе Юримагуас столкнулись два судна. Погибли 14 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Синьхуа”.
Детали
Авария произошла в воскресенье, 29 августа, в амазонском регионе Лорето, когда лодка, перевозившая около 80 человек, в том числе 20 детей, из Санта-Мария в Юримагуаса, была сбита около порта Замора грузовым судном с нефтью, которое было частью конвоя. В результате чего пассажирская лодка разорвалась надвое и утонула.
Цитата
“Еще 14 человек считаются пропавшими без вести. На данный момент элитная группа военнослужащих ВМС находится в поисках на реке Хуаллага”, - сказал министр обороны Вальтер Айала.
Чиновник добавил, что водители были задержаны, чтобы прокуратура могла взять их заявления и определить, были ли какие-то нарушения.
Согласно сообщению ВМС Перу, на данный момент спасены по меньшей мере 60 человек, еще 14 пропали без вести, а шестеро пассажиров, получивших травмы, были доставлены в местную клинику для лечения.
Напомним
В Бангладеш затонуло пассажирское судно, 21 человек погибли , 50 пропали без вести.