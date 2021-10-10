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Более 50 человек погибли в результате крушения судна в Конго

Более 50 человек погибли в результате крушения судна в Конго

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Более 100 человек погибли или пропали без вести во время затопления импровизированного судна на реке Конго. Об этом пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

51 тело извлекли из затонувшего в ночь с понедельника на вторник судна. Еще 69 считаются пропавшими, сказал представитель губернатора северо-западной провинции Монгала Нестор Магбадо.

По его словам, выжили 39 человек. По словам Магбадо, это судно было фактически девятью традиционными деревянными каноэ, известными как пироги. Он добавил, что авария может быть вызвана переполненностью и плохой погодой в ночное время.

Масштабы аварии были непонятными, пока об этом не сообщили СМИ поздно в пятницу, а в субботу это подтвердили органы провинции.

Поисково-спасательные операции продолжаются. Власти провинции объявили трехдневный траур с понедельника.

Напомним

В водах Перу грузовое судно столкнулось с пассажирским лодкой, погибли 14 человек.

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