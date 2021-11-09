Через бойові дії у східному Конго, близько 11 тисяч біженців втекли до Уганди
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Організація Об'єднаних Націй заявила, що бойові дії між армією та групою озброєних людей у східній частині Конго змусили близько 11 тисяч людей бігти через кордон до Уганди, інформує УНН.
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Агентство ООН у справах біженців УВКБ заявило, що притік біженців до Уганди в понеділок став найбільшим одноденним сплеском за більш ніж рік для країни, яка вже приймає більше біженців, ніж у будь-яка інша країна Африки.
"Кордони Уганди закриті для прохачів притулку через обмеження COVID-19, але уряд знову застосував гуманітарний виняток і надав безпечний прохід людям, які шукають притулку", - йдеться у заяві УВКБ ООН.
Слідчі ООН раніше звинувачували Руанду та Уганду, які два десятиліття тому втрутилися у справи Конго під час двох регіональних воєн у підтримці руху "М23" (Рух 23 березня).
Обидві країни це заперечують.
Додамо
У понеділок група бойовиків атакувала позиції конголезьких збройних сил і захопила кілька сіл на околицях міста Гома в провінції Північне Ківу. Влада ДРК припустила, що нападники можуть мати відношення до повстанського угрупування "Рух 23 березня". Керівник руху Бертран Бісімбва відкинув причетність членів угруповання до інциденту.
У провінціях Північне Ківу та Ітурі з 6 травня діє військовий стан з метою протидії збройним групам, що активізувалися.
Довідка
"Рух 23 березня" - військово-політичне угруповання, створене у квітні 2012 року колишніми лідерами "Національного конгресу на захист народу", яке виражало інтереси народу баньямуленге (так на сході ДРК називають народ тутсі). Засновники "Руху 23 березня" були незадоволені тим, як уряд ДРК виконував свої зобов'язання щодо мирних угод від 23 березня 2009 року.