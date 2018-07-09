Из-за драки возле ночного клуба в Тернополе умер молодой парень

"Парень, который 30-июня после драки возле ночного клуба "Аллюр" в состоянии клинической смерти был доставлен в медицинское учреждение, умер", - отметили в полиции.

Сообщение о том, что 20-летнему тернополянину нанесены телесные повреждения у ночного клуба "Аллюр", поступила около четырех часов утра 30 июня в Тернопольский отдел полиции. Через несколько минут сообщение поступило и от медиков, которыми для оказания медпомощи в Тернопольскую коммунальную городскую больницу №2 с диагнозом "клиническая смерть" был доставлен молодой тернополянин 1998 года рождения.

Установлено, что телесные повреждения потерпевшему были нанесены двумя лицами.

"Один подозреваемый - житель Тернополя 1993 года рождения, другой - 1994 года рождения, тоже житель областного центра", - рассказали в ГУНП.

Полицейские выяснили, что между злоумышленниками и потерпевшими, которых, кроме госпитализированного, еще четверо, возник спор из-за девушки.

"Нападавшие несколькими ударами в голову сбили с ног 20-летнего парня. Далее взялись бить остальных из компании, при том, угрожая убийством предметом, похожим на пистолет. Как следствие, еще двое юношей получили телесные повреждения. Остальные заявили в полицию об угрозах убийством. Оружие, которым нападавшие угрожали юношам, полицейские изъяли. По предварительным данным, это травматический пистолет, однако детальное заключение даст экспертиза", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам объявили о подозрении сразу по трем статьям УК Украины: ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.1 ст.129 (угроза убийством). Их задержали.

В связи со смертью потерпевшего следователи провели переквалификацию инкриминируемой статьи ч.1 на ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, полиция задержала подозреваемого в причинении смертельных телесных повреждений юноше в кафе-баре в Полтавской области.