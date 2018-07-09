Через бійку біля нічного клубу у Тернополі помер молодий хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Біля нічного клубу у Тернополі сталася бійка, внаслідок чого 20-річного тернополянина доставили до лікарні у стані клінічної смерті. Згодом він помер. Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.
"Хлопець, який 30-червня після бійки поблизу нічного клубу "Алюр" у стані клінічної смерті був доправлений до медичного закладу, помер", - зазначили в поліції.
Повідомлення про те, що 20-річному тернополянину нанесено тілесні ушкодження біля нічного клубу "Алюр", надійшла близько четвертої години ранку 30 червня до Тернопільського відділу поліції. Через декілька хвилин повідомлення надійшло і від медиків, що ними для надання меддопомоги в Тернопільську комунальну міську лікарню №2 із діагнозом "клінічна смерть" доставлено молодого тернополянина 1998 року народження.
Встановлено, що тілесні ушкодження потерпілому були завдані двома особами.
"Один підозрюваний - тернополянин 1993 року народження, інший - 1994 року народження, теж житель обласного центру", - розповіли у ГУНП.
Поліцейські з'ясували, що між зловмисниками та потерпілими, яких, крім госпіталізованого, є ще четверо, виникла суперечка через дівчину.
"Нападники кількома ударами в голову збили з ніг 20-річного хлопця. Далі взялися гамселити решту компанії, при тому, погрожуючи вбивством предметом, схожим на пістолет. Як наслідок, ще двоє юнаків отримали тілесні ушкодження. Решту заявили в поліцію про погрози вбивством. Зброю, якою нападники погрожували юнакам, поліцейські вилучили. За попередніми даними, це травматичний пістолет, проте детальне заключення дасть експертиза", - йдеться в повідомленні.
Зловмисникам оголосили про підозру одразу за трьома статтями КК України: ч.1 ст.121(умисне тяжке тілесне ушкодження), ч.2 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч.1 ст.129 (погроза вбивством). Їх затримали.
У зв'язку зі смертю потерпілого слідчі здійснили перекваліфікацію інкримінованої статті з ч.1 на ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень юнакові в кафе-барі у Полтавській області.