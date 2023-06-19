Из-за аварии разъединилась линия электропередачи с Молдовой, отключения есть в ряде областей - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Из-за аварии на подстанции оператора системы передачи без света остались 230 тысяч потребителей в Одесской области, также были обесточивания в других областях и из-за аварийной ситуации разъединение линии электропередачи с Молдовой, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
Состояние сетей
17 июня, как сообщается, вследствие ряда технологических нарушений произошла аварийная ситуация на подстанции оператора система передачи в Одесской области. Как следствие, без света одновременно временно остались 230 тысяч потребителей. В ночь на понедельник 19 июня на подстанции снова произошла аварийная ситуация. Отключений потребителей не было. В настоящее время продолжается изучение причин аварии.
"Также из-за аварийной ситуации в сетях на территории Украины произошло разъединение межгосударственной линии электропередачи с Молдовой", - указали в Минэнерго.
Кроме того, временно обесточивались линии оператора системы передачи электроэнергии в Винницкой области, в результате чего были применены ограничения для ВИЭ в западных областях. Также из-за технологических нарушений обесточивались высоковольтные линии электропередачи в Киевской, Харьковской, Донецкой областях.
Генерация
"Электроэнергии, которую выработали украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет", - сообщили в министерстве.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
Как сообщается, всего в Херсоне остаются без света из-за подтопления более 14 тысяч потребителей, в деоккупированной части Херсонской области обесточен 1 населенный пункт, в Николаевской области 3 населенных пункта.
Ситуация в прифронтовых областях
Вследствие плотных обстрелов без света остались более 24 тысяч потребителей в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой областях.
Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Донецкой и Херсонской областях. Из-за предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской области.
Энергетики работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Ситуация в регионах
Из-за технологических нарушений обесточивались потребители в Киевской и Кировоградской областях. В Днепропетровской области без света оставались более 10 тысяч потребителей, сейчас все запитаны.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 2 536 МВт-ч. Экспорт отсутствует, указали в Минэнерго.