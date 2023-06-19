Через аварію роз'єдналася лінія електропередачі з Молдовою, відключення є у низці областей - Міненерго

КИЇВ. 19 червня. УНН. Через аварію на підстанції оператора системи передачі без світла залишилися 230 тисяч споживачів в Одеській області, також були знеструмлення в інших областях і через аварійну ситуацію роз'єднання лінії електропередачі з Молдовою, повідомили в Міненерго у понеділок, пише УНН.