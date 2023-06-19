Через аварію роз'єдналася лінія електропередачі з Молдовою, відключення є у низці областей - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Через аварію на підстанції оператора системи передачі без світла залишилися 230 тисяч споживачів в Одеській області, також були знеструмлення в інших областях і через аварійну ситуацію роз'єднання лінії електропередачі з Молдовою, повідомили в Міненерго у понеділок, пише УНН.
Стан мереж
17 червня, як повідомляється, внаслідок низки технологічних порушень відбулася аварійна ситуація на підстанції оператора система передачі в Одеській області. Як наслідок, без світла одночасно тимчасово залишилися 230 тисяч споживачів. У ніч на понеділок 19 червня на підстанції знову відбулася аварійна ситуація. Відключень споживачів не було. Наразі триває вивчення причин аварії.
"Також через аварійну ситуацію в мережах на території України відбулося роз'єднання міждержавної лінії електропередачі з Молдовою", - вказали у Міненерго.
Окрім того, тимчасово знеструмлювалися лінії оператора системи передачі електроенергії у Вінницькій області, внаслідок чого було застосовано обмеження для ВДЕ в західних областях. Також через технологічні порушення знеструмлювалися високовольтні лінії електропередачі в Київській, Харківській, Донецькій областях.
Генерація
"Електроенергії, яку виробили українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - повідомили у міністерстві.
Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС
Як повідомляєтьс, загалом у Херсоні залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині Херсонській області знеструмлено 1 населений пункт, у Миколаївській області 3 населених пункти.
Ситуація в прифронтових областях
Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилися понад 24 тисячі споживачів у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях.
Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Донецькій та Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.
Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Ситуація в регіонах
Через технологічні порушення знеструмлювалися споживачі в Київській та Кіровоградській областях. У Дніпропетровській області без світла залишалися понад 10 тисяч споживачів, наразі всіх заживлено.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 2 536 МВт-год. Експорт відсутній, вказали у Міненерго.