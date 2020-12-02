Из-за "аварии" часть Николаева на несколько часов осталась без отопления и электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В результате "аварии" на подстанции АО "Николаевоблэнерго" часть Николаева осталась без отопления и электроснабжения - сейчас работу объектов почти восстановлено. Об этом в комментарии УНН сказала пресс-секретарь ОКП Николаевоблтеплоэнерго Инна Романив.
"Отопление в городе Николаеве уже практически полностью восстановлено. Сейчас только один объект без отопления. Отопление не было из-за того, что якобы произошла авария на подстанции облэнерго. Электроснабжение было отключена, и соответственно без электроснабжения не могут работать наши котельные. Сейчас только одна котельная не в работе, там проводят наладочные работы. Я так понимаю, что облэнерго свои там работы выполнили, которые они должны были выполнить, и, соответственно, мы тоже запускаем объекты", - сказала Романив.
По ее словам, отопление исчезло в 10:19.
"Сейчас уже котельни в работе... Некоторые объекты начали включать еще раньше", - добавила пресс-секретарь.
По информации Николаевоблтеплоэнерго, в нескольких микрорайонах города Николаева, без отопления осталось около 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.
Напомним, в Киеве сегодня, 1 декабря, произошел прорыв теплотрассы возле моста Патона - часть домов осталась без отопления и горячей воды.