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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21712 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80523 просмотра

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Из-за "аварии" часть Николаева на несколько часов осталась без отопления и электроэнергии

Из-за "аварии" часть Николаева на несколько часов осталась без отопления и электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 12019 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В результате "аварии" на подстанции АО "Николаевоблэнерго" часть Николаева осталась без отопления и электроснабжения - сейчас работу объектов почти восстановлено. Об этом в комментарии УНН сказала пресс-секретарь ОКП Николаевоблтеплоэнерго Инна Романив.

"Отопление в городе Николаеве уже практически полностью восстановлено. Сейчас только один объект без отопления. Отопление не было из-за того, что якобы произошла авария на подстанции облэнерго. Электроснабжение было отключена, и соответственно без электроснабжения не могут работать наши котельные. Сейчас только одна котельная не в работе, там проводят наладочные работы. Я так понимаю, что облэнерго свои там работы выполнили, которые они должны были выполнить, и, соответственно, мы тоже запускаем объекты", - сказала Романив.

По ее словам, отопление исчезло в 10:19.

"Сейчас уже котельни в работе... Некоторые объекты начали включать еще раньше", - добавила пресс-секретарь.

По информации Николаевоблтеплоэнерго, в нескольких микрорайонах города Николаева, без отопления осталось около 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.

Напомним, в Киеве сегодня, 1 декабря, произошел прорыв теплотрассы возле моста Патона - часть домов осталась без отопления и горячей воды.

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