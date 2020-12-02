Через "аварію" частина Миколаєва на кілька годин залишилась без опалення та електроенергії

"Опалення у місті Миколаєві уже практично повністю відновлене. Зараз лише один об’єкт без опалення. Опалення не було через те, що нібито відбулася аварія на підстанції обленерго. Електропостачання було відімкнене, і відповідно без електропостачання не можуть працювати наші котельні. Зараз лише одна котельня не в роботі, там проводять налагоджувальні роботи. Я так розумію, що обленерго свої там роботи виконали, які вони мали виконати, і, відповідно, ми теж запускаємо об’єкти”, - сказала Романів.

За її словами, опалення зникло о 10:19.

"Зараз уже котельні у роботі… Деякі об’єкти почали вмикати ще раніше", - додала прессекретар.

За інформацією Миколаївоблтеплоенерго, у кількох мікрорайонах міста Миколаєва, без опалення залишилося близько 460 житлових будинків, 14 навчальних закладів, 9 дитячих садочків, 5 лікувальних закладів.

Нагадаємо, у Києві вчора, 1 грудня, стався прорив теплотраси біля мосту Патона - частина будинків залишилась без опалення та гарячої води.