Из-за атаки на конвой военных США в Кабуле погибли четверо гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В результате атаки с подрывом автомобиля, нацеленной на колонну военных США в столице Афганистана в пятницу были ранены четыре военнослужащих США и убиты по меньшей мере четверо афганских мирных жителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Представитель министерства внутренних дел страны заявил, что четыре афганских мирных жителя были убиты.
Но другие чиновники сообщали, что девять человек были убиты, и давали разные цифры относительно раненых.
Талибы взяли на себя ответственность за взрыв, произошедший на следующий день после того, как группа боевиков "Исламского государства" также заявила о том, что ее боевики совершили атаку смертника возле военной академии, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек.