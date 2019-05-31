Через атаку на конвой військових США у Кабулі загинули четверо цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У результаті атаки з підривом автомобіля, націленої на колону військових США в столиці Афганістану в п'ятницю були поранені четверо військовослужбовців США і вбито щонайменше четверо афганських мирних жителів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Представник міністерства внутрішніх справ країни заявив, що чотири афганських мирних жителі були вбиті.
Але інші чиновники повідомляли, що дев'ять осіб були вбиті, і давали різні цифри щодо поранених.
Таліби взяли на себе відповідальність за вибух, що стався на наступний день після того, як угруповання "Ісламська держава" також заявила про те, що її бойовики здійснили атаку смертника біля військової академії, у результаті якої загинули щонайменше шість осіб.