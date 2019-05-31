Через атаку на конвой військових США у Кабулі загинули четверо цивільних

КИЇВ. 31 травня. УНН. У результаті атаки з підривом автомобіля, націленої на колону військових США в столиці Афганістану в п'ятницю були поранені четверо військовослужбовців США і вбито щонайменше четверо афганських мирних жителів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.