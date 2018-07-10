Из-за аномальной жар морг Монреаля оказался переполненным

Местным властям пришлось обращаться к частному похоронному бюро за помощью во временном сохранении тел.



"Учитывая, что едва ли не каждый день мы получаем 15 новых тел, на заполнение всех мест в морге, который рассчитан на 128 человек, не понадобилось много времени. Я в первый раз вижу такую ​​ситуацию, в прошло раз, когда морг был так переполнен, это было связано с его реконструкцией", - сказал главный коронер Монреаля Жан Брошу.



По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что специальным службам необходимо длительное время для надлежащей идентификации погибших.

"Большое количество погибших - это люди из группы риска, которые имеют сопутствующие заболевания и старше 60 лет", - сообщил Доктор Дэвид Кайзер, представитель министерства здравоохранения.



Напомним, 6 июля меньшей мере 50 человек погибли в восточной провинции Квебек в результате аномальной жары, которая установилась в регионе с конца июня. Такие данные приводит в пятницу издание Montreal Gazette со ссылкой на министра здравоохранения региона Люси Шарлебуа.

В последний раз жара надолго накрыла Монреаль летом 2010 года, и тогда это привело к гибели в городе 106 человек.



Напомним, по крайней мере три человека погибли, более 3,4 тыс. госпитализированы с тепловыми ударами в Японии в период с 25 июня по 2 июля из-за сильной жары.