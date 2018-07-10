Через аномальну спеку морг Монреаля виявився переповненим

Місцевій владі довелося звертатися до приватного похоронного бюро за допомогою у тимчасовому збереженні тіл.



"Враховуючи, що ледь не щодня ми отримуємо 15 нових тіл, на заповнення усіх місць в морзі, який розрахований на 128 осіб, не знадобилося багато часу. Я у перший раз бачу таку ситуацію, минуло разу, коли морг був так переповнений, це було пов’язано з його реконструкцією", - сказав головний коронер Монреаля Жан Брошу.



За його словами, така ситуація склалася через те, що спеціальним службам необхідний тривалий час для належної ідентифікації загиблих.

"Більша кількість загиблих – це люди з групи ризику, які мають супутні захворювання та старше 60 років", - повідомив Доктор Девід Кайзер, представник міністерства охорони здоров’я.



Нагадаємо, 6 липня щонайменше 50 людей загинули в східній провінції Квебек в результаті аномальної спеки, яка встановилася в регіоні з кінця червня. Такі дані наводить у п’ятницю видання Montreal Gazette з посиланням на міністра охорони здоров’я регіону Люсі Шарлебуа.

В останній раз спека надовго накрила Монреаль влітку 2010 року, і тоді це привело до загибелі в місті 106 осіб.



Нагадаємо, принаймні три людини загинули, понад 3,4 тис. госпіталізовано з тепловими ударами в Японії в період з 25 червня по 2 липня через сильну спеку.