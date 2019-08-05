Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в оккупированном Севастополе

КИЕВ. 5 августа. УНН. Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма на необорудованном пляже в оккупированном Севастополе. Об этом сообщил в понедельник так называемый “замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты” Владимир Беспалый, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.