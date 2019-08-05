Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в оккупированном Севастополе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма на необорудованном пляже в оккупированном Севастополе. Об этом сообщил в понедельник так называемый “замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты” Владимир Беспалый, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
“В районе бухты Омега 4 августа на территории яхт-клуба „Юг“, несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки — жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна из них действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка”, — сказал он, не уточнив фамилий.
По предварительным данным, одна из девушек прыгнула с пирса во время шторма и начала тонуть, а вторая бросилась ее спасать и тоже утонула.
В пресс-службе следственного управления СК РФ добавили, что тело одной из спортсменок извлекли из воды.
“Проводится доследственная проверка. Только что одно тело извлечено из воды. На месте работают сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району. Поиски второй девушки продолжаются”, — сообщил собеседник агентства.
Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ, тело второй девушки также было найдено.
“В 09:35 первое тело извлекли из воды. В 10:45 из воды поднята вторая погибшая девушка”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, школьница утонула в горной реке на глазах у подруг.