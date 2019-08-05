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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 96242 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128231 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138329 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126789 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128398 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130443 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 153162 просмотра

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Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в оккупированном Севастополе

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в оккупированном Севастополе

Киев  •  УНН

 • 14845 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время шторма на необорудованном пляже в оккупированном Севастополе. Об этом сообщил в понедельник так называемый “замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты” Владимир Беспалый, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“В районе бухты Омега 4 августа на территории яхт-клуба „Юг“, несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки — жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна из них действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка”, — сказал он, не уточнив фамилий.

По предварительным данным, одна из девушек прыгнула с пирса во время шторма и начала тонуть, а вторая бросилась ее спасать и тоже утонула.

В пресс-службе следственного управления СК РФ добавили, что тело одной из спортсменок извлекли из воды.

“Проводится доследственная проверка. Только что одно тело извлечено из воды. На месте работают сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району. Поиски второй девушки продолжаются”, — сообщил собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ, тело второй девушки также было найдено.

“В 09:35 первое тело извлекли из воды. В 10:45 из воды поднята вторая погибшая девушка”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, школьница утонула в горной реке на глазах у подруг.

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