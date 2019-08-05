Чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу потонули в окупованому Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Чинна чемпіонка і віце-чемпіонка світу з кікбоксингу потонули під час шторму на необладнаному пляжі в окупованому Севастополі. Про це повідомив у понеділок так званий “заступник начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту” Володимир Безпалий, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“У районі бухти Омега 4 серпня на території яхт-клубу „Південь“, незважаючи на попередження про штормову погоду, при купанні потонули двоє дівчат — мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна з них діюча чемпіонка світу з кікбоксингу, друга — віце-чемпіонка”, — сказав він, не уточнивши прізвищ.
За попередніми даними, одна з дівчат стрибнула з пірсу під час шторму і почала тонути, а друга кинулася її рятувати і теж потонула.
У прес-службі слідчого управління СК РФ додали, що тіло однієї зі спортсменок витягли з води.
“Проводиться дослідча перевірка. Тільки що одне тіло витягнуто з води. На місці працюють співробітники слідчого відділу по Гагарінському району. Пошуки другої дівчини тривають”, — повідомив співрозмовник агентства.
Як повідомили журналістам в прес-службі ГУ МНС РФ, тіло другої дівчини також було знайдено.
“О 09:35 перше тіло витягли з води. О 10:45 з води піднята друга загибла дівчина”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, школярка потонула в гірській річці на очах у подруг.