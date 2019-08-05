Чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу потонули в окупованому Севастополі

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Чинна чемпіонка і віце-чемпіонка світу з кікбоксингу потонули під час шторму на необладнаному пляжі в окупованому Севастополі. Про це повідомив у понеділок так званий “заступник начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту” Володимир Безпалий, передає УНН з посиланням на ТАСС.