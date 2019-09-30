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Чемпионат мира по регби-2019: победы сборных Грузии и Уэльса

Киев • УНН

 • 11721 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Японии продолжается розыгрыш Чемпионата мира по регби-2019, в очередном туре розыгрыша одного из крупнейших мировых событий победы одержали сборные Грузии и Уэльса, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпионат мира по регби-2019: победы сборных Грузии и Уэльса

Сборная Грузии одержала победу над командой Уругвая со счетом 33:7. Встреча прошла в Кумагае.

Грузинские регбисты совершили пять попыток и четыре реализации. На счету уругвайцев одна попытка и одна реализация. Второй тайм сборная Грузии выиграла со счетом 21:0. Красную карточку получил уругваец Факундо Гаттас (77-я минута).

Сборные Грузии и Уругвая выступают в группе D. Уругвайцы выиграли первый матч, обыграв фиджийцев (30:27). Грузинские регбисты проиграли первый матч, уступив представителям Уэльса (14:43).

Сборная Грузии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Уругвая очков не набрала. В двух матчах грузины набрали пять очков и занимают третье место в таблице группы. Команда Уругвая также за два матча набрала четыре очка и располагается на четвертом месте.

Сборная Уэльса одержала победу над командой Австралии со счетом 29:25 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском городе Кумагая.

Валлийские регбисты совершили по две попытки, реализации, штрафных и дроп-гола. Австралийские спортсмены совершили три попытки, две реализации, два штрафных. По ходу матча сборная Австралии проигрывала со счетом 8:23.

Сборные Австралии и Уэльса выступают в группе D. Обе команды одержали победу в первых играх. Команда Австралии оказалась сильнее сборной Фиджи (39:21), валлийцы переиграли регбистов из Грузии (43:14). Следующий матч группы пройдет между командами Грузии и Фиджи 3 октября.

Сборная Уэльса набрала четыре очка за победу. Команда Австралии набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). В турнирной таблице лидирует команда Уэльса, набрав 9 очков после двух матчей. На втором месте идет сборная Австралии (6 очков, 2 матча), затем идут команды Грузии (5, 2), Уругвая (4, 2) и Фиджи (2, 2).

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