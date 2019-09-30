Чемпіонат світу з регбі-2019: перемоги збірних Грузії та Вельсу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Японії продовжується розіграш Чемпіонату світу з регбі-2019, у черговому турі розіграшу однієї з найбільших світових подій перемоги здобули збірні Грузії та Вельсу, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Збірна Грузії здобула перемогу над командою Уругваю з рахунком 33:7. Зустріч пройшла в Кумагаі.
Грузинські регбісти зробили п’ять спроб і чотири реалізації. На рахунку уругвайців одна спроба і одна реалізація. Другий тайм збірна Грузії виграла з рахунком 21:0. Червону картку отримав уругваєць Факундо Гаттас (77-а хвилина).
Збірні Грузії і Уругваю виступають в групі D. Уругвайці виграли перший матч, обігравши фіджійців (30:27). Грузинські регбісти програли перший матч, поступившись представникам Вельсу (14:43).
Збірна Грузії набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі. Команда Уругваю очок не набрала. У двох матчах грузини набрали п’ять очок і посідають третє місце в таблиці групи.
Збірна Вельсу здобула перемогу над командою Австралії з рахунком 29:25 в матчі групового етапу Кубка світу. Зустріч пройшла в Токіо.
Валлійські регбісти зробили по дві спроби, реалізації, штрафних і дроп-голи. Австралійські спортсмени здійснили три спроби, дві реалізації, два штрафних. По ходу матчу збірна Австралії програвала з рахунком 8:23.
Збірні Австралії та Вельсу виступають в групі D. Обидві команди здобули перемогу в перших іграх. Команда Австралії виявилася сильнішою за збірну Фіджі (39:21), валлійці переграли регбістів з Грузії (43:14). Наступний матч групи пройде між командами Грузії та Фіджі 3 жовтня.
Збірна Вельсу набрала чотири очки за перемогу. Команда Австралії набрала одне очко за поразку в сім і менше балів (бонус захисту). У турнірній таблиці лідирує команда Уельсу, набравши 9 очок після двох матчів. На другому місці йде збірна Австралії (6 очок, 2 матчі), потім йдуть команди Грузії (5, 2), Уругваю (4, 2) і Фіджі (2, 2).