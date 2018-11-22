Чемпионат Мира 2022 изменит отношение Запада к арабам - МИД Катара
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава катарского МИД заявил, что предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре, изменит отношение западного мира к арабам и станет лучшим в мире. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, который участвует в международной конференции высокого уровня “Средиземноморские диалоги”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Asharq Al-Awsat.
“Организация Кубка мира в Катаре изменит мнение Запада об арабах, а именно о том, что наш регион — это регион военных действий, экстремизма и конфликтов. Наша страна с нетерпением ждет Чемпионат 2022 года, который станет примером и послание западному миру, а также представит совершенно другое впечатление об арабах”, — приводит слова министра издание Asharq Al-Awsat.
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Министр также заявил, что Катар будет рад видеть на ЧМ-2022 “народ Саудовской Аравии и ее руководство”.
“Мы обеспечим лучшую организацию чемпионата за всю историю Чемпионата Мира”, — добавил Аль Тани.
Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, проведет всемирный турнир.
Как сообщал УНН, Чемпионат Мира впервые пройдет в зимний период в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.
Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози в 2010 году попросил эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани купить парижский футбольный клуб “Пари Сен-Жермен” в обмен на помощь в получении права проведения Чемпионата Мира по футболу 2022 года в Катаре.