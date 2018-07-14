Майбутній чемпіонат світу з футболу вперше пройде взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно підтвердив інформацію щодо проведення чемпіонату світу в Катарі взимку 2022-го року, повідомляє УНН з посиланням на Football-italia.
“У нас вже є договір з Катаром, однак зараз ще рано точно говорити про кількість матчів”, — сказав Інфантіно.
Окрім того, поки невідома точна кількість учасників Мундіалю. Його кількість може вирости з 32 до 48. За словами очільника ФІФА така кількість збірних зможе вирішити “регіональні напруженості”.
Відзначимо, що старт змагань запланований на 21 листопада 2022-го, а фінал — 18 грудня.
Зауважимо, що температура повітря влітку на території Катару може перевищувати позначку 40 градусів за Цельсієм.