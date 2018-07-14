Предстоящий чемпионат мира по футболу впервые пройдет зимой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил информацию о проведении чемпионата мира в Катаре зимой 2022-го года, сообщает УНН со ссылкой на Football-italia.
“У нас уже есть договор с Катаром, однако сейчас еще рано точно говорить о количестве матчей”, — сказал Инфантино.
Кроме того, пока неизвестно точное количество участников Мундиаля. Его количество может вырасти с 32 до 48. По словам главы ФИФА такое количество сборных сможет решить “региональные напряженности”.
Отметим, что старт соревнований запланирован на 21 ноября 2022-го, а финал — 18 декабря.
Заметим, что температура воздуха летом на территории Катара может превышать отметку 40 градусов по Цельсию.