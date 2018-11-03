Spiegel: Саркозі в 2010 році пообіцяв допомогти Катару в отриманні ЧС з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі в 2010 році попросив еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані купити паризький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" в обмін на допомогу в отриманні права проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel, інформує УНН.
Spiegel і ще ряд ЗМІ отримали в розпорядження базу даних від інформаторів з онлайн-платформи Football Leaks. Повідомляється, що в 2010 році Саркозі, на той момент обіймав посаду президента Франції, запросив на обід принца Катару Таміма бін Хамада Аль Тані. Саркозі попросив Шейха купити ПСЖ і відкрити у Франції телевізійний канал. В обмін на це Мішель Платіні, на той момент президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), посприяв в отриманні Катаром чемпіонату світу.
У грудні 2010 року в Цюріху Катар був обраний країною, яка прийме у себе чемпіонат світу з футболу в 2022 році. У вирішальному турі голосування його заявка перемогла заявку США з рахунком 14-8. У травні 2011 року фонд Qatar Sports Investments придбав 70% акцій ПСЖ. У червні 2012 року у Франції була запущена глобальна телемережа, що складається зі спортивних каналів, beIN Sports, власником якої є катарська компанія beIN Media Group.
Як повідомляв УНН, Платіні у суді намагається довести змову чиновників ФІФА.