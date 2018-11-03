Spiegel: Саркози в 2010 году пообещал помочь Катару в получении ЧМ по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бывший президент Франции Николя Саркози в 2010 году попросил эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани купить парижский футбольный клуб “Пари Сен-Жермен” в обмен на помощь в получении права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel, информирует УНН.
Spiegel и еще ряд СМИ получили в распоряжение базу данных от информаторов с онлайн-платформы Football Leaks. Сообщается, что в 2010 году Саркози, на тот момент занимавший пост президента Франции, пригласил на обед принца Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Саркози попросил Шейха купить ПСЖ и открыть во Франции телевизионный канал. В обмен на это Мишель Платини, на тот момент президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поспособствовал в получении Катаром чемпионата мира.
В декабре 2010 года в Цюрихе Катар был выбран страной, которая примет у себя чемпионат мира по футболу в 2022 году. В решающем туре голосования его заявка победила заявку США со счетом 14-8. В мае 2011 года фонд Qatar Sports Investments приобрел 70 % акций ПСЖ. В июне 2012 года во Франции была запущена глобальная телесеть, состоящая из спортивных каналов, beIN Sports, владельцем которой является катарская компания beIN Media Group.
Как сообщал УНН, Платини в суде пытается доказать сговор чиновников ФИФА.