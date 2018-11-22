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Чемпіонат Світу 2022 змінить ставлення Заходу до арабів - МЗС Катара

Чемпіонат Світу 2022 змінить ставлення Заходу до арабів - МЗС Катара

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Глава катарського МЗС заявив, що майбутній чемпіонат світу з футболу, який пройде у 2022 році в Катарі, змінить ставлення Західного світу до арабів та стане кращим у світі. Про це заявив глава МЗС Катару Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані, який бере участь в міжнародній конференції високого рівня “Середземноморські діалоги”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Asharq Al-Awsat.

“Організація Кубка світу в Катарі змінить думку Заходу про арабів, а саме про те, що наш регіон — це регіон військових дій, екстремізму та конфліктів. Наша країна з нетерпінням чекає Чемпіонат Світу 2022 року, який стане прикладом та послання західному світу, а також представить абсолютно інше враження про арабів”, — наводить слова Міністра видання Asharq Al-Awsat.

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Міністр також заявив, що Катар буде радий бачити на ЧС-2022 “народ Саудівської Аравії та її керівництво”.

“Ми забезпечимо кращу організацію чемпіонату за всю історію Чемпіонату Світу”, — додав Аль Тані.

Катар стане першою країною на Близькому Сході, що проведе всесвітній турнір.

Як повідомляв УНН, Чемпіонат Світу вперше пройде у зимовий період у 2022 році з 21 листопада по 18 грудня.

Нагадаємо, колишній президент Франції Ніколя Саркозі у 2010 році попросив еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані купити паризький футбольний клуб “Парі Сен-Жермен” в обмін на допомогу в отриманні права проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі.

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