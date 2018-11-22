Чемпіонат Світу 2022 змінить ставлення Заходу до арабів - МЗС Катара

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Глава катарського МЗС заявив, що майбутній чемпіонат світу з футболу, який пройде у 2022 році в Катарі, змінить ставлення Західного світу до арабів та стане кращим у світі. Про це заявив глава МЗС Катару Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані, який бере участь в міжнародній конференції високого рівня “Середземноморські діалоги”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Asharq Al-Awsat.