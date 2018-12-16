Чемпион WBO бросил вызов Гвоздику

В крайнем поединке 27-летний мексиканец Гильберта Рамирес нанес поражение Джесси Харту, защитив свой титул.

“Я выиграл каждый раунд. Я снова его победил. В восьмом раунде я повредил локоть. Если бы не это, я бы победил нокаутом. Теперь собираюсь перейти в полутяжелый вес. Готов бросить вызов Александру Гвоздику”, — отметил мексиканец.

Напомним, что Гвоздик отобрал титул WBC в полутяжелом дивизионе у 41-летнего Адониса Стивенсона.