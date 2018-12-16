Чемпион WBO бросил вызов Гвоздику
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO Гильберта Рамирес заявил о готовности подняться в весовом дивизионе для поединке с украинским обладателем пояса WBC Александром Гвоздиком, сообщает УНН со ссылкой на Boxing Scene.
В крайнем поединке 27-летний мексиканец Гильберта Рамирес нанес поражение Джесси Харту, защитив свой титул.
“Я выиграл каждый раунд. Я снова его победил. В восьмом раунде я повредил локоть. Если бы не это, я бы победил нокаутом. Теперь собираюсь перейти в полутяжелый вес. Готов бросить вызов Александру Гвоздику”, — отметил мексиканец.
Напомним, что Гвоздик отобрал титул WBC в полутяжелом дивизионе у 41-летнего Адониса Стивенсона.