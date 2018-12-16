Чемпіон WBO кинув виклик Гвоздику
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Чемпіон світу в суперсередній вазі за версією WBO Гільберто Рамірес заявив про готовність піднятися у ваговому дивізіоні задля поєдинку із український володарем поясу WBC Олександром Гвоздиком, повідомляє УНН з посиланням на Boxing Scene.
У крайньому поєдинку 27-річний мексиканець Гільберто Рамірес завдав поразки Джессі Харту, захистивши свій титул.
“Я виграв кожен раунд. Я знову його переміг. У восьмому раунді я пошкодив лікоть. Якби не це, я б переміг нокаутом. Тепер збираюся перейти в напівважку вагу. Готовий кинути виклик Олександру Гвоздику”, — відзначив мексиканець.
Нагадаємо, що Гвоздик відібрав титул WBC у напівважкому дивізіоні у 41-річного Адоніса Стівенсона.