Чемпион УПЛ не попадет в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов

При жеребьевке группового раунда ЛЧ будет формироваться топ-корзина из чемпионов первых семи ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, компанию которым составит действующий обладатель трофея.

Однако если победитель Лиги чемпионов параллельно стал бы триумфатором и в своем национальном первенстве, то свободная вакансия досталась сильнейшему клубу восьмой в рейтинге страны, то есть Украины.

Из четырех полуфиналистов такой подарок "Шахтеру" или "Динамо" могла сделать только "Бавария", но после ее поражения стало понятно, что пропуск в первую корзину получит именно победитель ЛЧ.

Украинский клуб мог попасть в корзину, если бы, например, "Бавария" выиграла ЛЧ в этом сезоне, поскольку она уже является чемпионом Германии досрочно. При этом ни "Реал", ни "Ливерпуль" в Испании и Англии чемпионами не стали.

Стоит отметить, что сейчас путевки в групповой этап ЛЧ гарантированно имеют - "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Ювентус", "Наполи" и "ПСЖ".

Добавим, что непосредственно в основную сетку соревнований попадут 26 команд, еще шесть определятся по итогам четырех квалификационных этапов.