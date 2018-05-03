Чемпіон УПЛ не потрапить у перший кошик при жеребкуванні Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За підсумками зіграних півфінальних поєдинків Ліги чемпіонів стало відомо, що майбутній переможець УПЛ не потрапить до першого кошику при жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на сайт Zbirna.com.
При жеребкуванні групового раунду ЛЧ формуватиметься топ-корзина з чемпіонів перших семи асоціацій в таблиці коефіцієнтів УЄФА, компанію яким складе чинний володар трофея.
Однак якщо переможець Ліги чемпіонів паралельно став би тріумфатором і в своїй національній першості, то звільнена вакансія дісталася найсильнішому клубу восьмої у рейтингу країни, тобто Україні.
З чотирьох півфіналістів такий подарунок "Шахтарю" або "Динамо" могла зробити тільки "Баварія", але після її поразки стало зрозуміло, що пропуск в першу корзину отримає саме переможець ЛЧ.
Український клуб міг потрапити в корзину, якби, наприклад, "Баварія" виграла ЛЧ в цьому сезоні, оскільки вона вже є чемпіоном Німеччини достроково. Натомість ні "Реал", ні "Ліверпуль" в Іспанії і Англії чемпіонами не стали.
Варто відзначити, що наразі путівки до групового етапу ЛЧ гарантовано мають – "Барселона", "Атлетіко", "Реал", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Баварія", "Ювентус", "Наполі" і "ПСЖ".
Додамо, що безпосередньо в основну сітку змагань потраплять 26 команд, ще шість визначаться за підсумками чотирьох кваліфікаційних етапів.