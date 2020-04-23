Чемпион мира по боксу извинился за расистские высказывания в адрес Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Чемпион мира WBC в легком весовом дивизионе Девин Хейни принес извинения перед украинским чемпионом Василием Ломаченко за скандальное заявление с проявлениями расизма, передает УНН со ссылкой на boxingnews24.com.
В недавнем интервью Хейни сказал, что “никогда не проиграет белому мальчику”, имея в виду Ломаченко. Сейчас американец пожаловался на многочисленные оскорбления и смертельные угрозы в его адрес и заявил, что он не расист.
“Я не хотел никого обидеть. На меня свалилось много „хэйта“. Все, кто меня знает, могут подтвердить, что я не расист. Я не хотел сказать ничего плохого. Я получаю много гневных сообщений. Мне поступают смертельные угрозы и так далее. Но вы же понимаете, что я не делал это специально. Я просто хочу боксировать против лучших бойцов. Люди следят за каждым моим словом и вырывают высказывания из контекста, изменяя их суть. Но я ничего такого не имел в виду”, — рассказал Хейни.
Отметим, что ранее Хейни присудили звание чемпиона WBC, ведь франчайзинговым чемпионом в легком весе стал именно Ломаченко.