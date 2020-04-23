Чемпіон світу з боксу вибачився за расистські висловлювання на адресу Ломаченка

У недавньому інтерв’ю Хейні сказав, що “ніколи не програє білому хлопчикові”, маючи на увазі Ломаченка. Зараз американець побідкався на чисельні образи та смертельні погрози на його адресу та заявив, що він не расист.

“Я не хотів нікого образити. На мене звалилося багато „хейта“. Всі, хто мене знає, можуть підтвердити, що я не расист. Я не хотів сказати нічого поганого. Я отримую багато гнівних повідомлень. Мені надходять смертельні загрози і таке інше. Але ви ж розумієте, що я не робив це спеціально. Я просто хочу боксувати проти кращих бійців. Люди стежать за кожним моїм словом і виривають висловлювання з контексту, змінюючи їх суть. Але я нічого такого не мав на увазі”, — розповів Хейні.

Відзначимо, що раніше Хейні присудили звання чемпіона WBC, адже франчайзинговим чемпіоном у легкій вазі став саме Ломаченко.