Чемпион мира в легком весе вызвал на бой Ломаченко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94957 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101275 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101653 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115340 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102975 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105629 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112531 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117211 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123032 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134729 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Чемпион мира в легком весе вызвал на бой Ломаченко

Чемпион мира в легком весе вызвал на бой Ломаченко

Киев  •  УНН

 • 24511 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Венесуэльский чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес объявил о желании провести бой с украинским чемпионом во втором полулегком весе Василием Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Линареса.

"Встретимся после боя с Гесте, Ломаченко", - говорится в записи венесуэльца.

Стоит отметить, что Линарес, который имеет в послужном списке 43 победы из них 27 нокаутом при 3 поражениях, проведет бой с Мерсисто Гесте 27 января 2018.

Напомним, что Ломаченко заявил о желании повыситься на один дивизион в весовой категории.

Как сообщалось ранее, после победного боя с Ригондо двукратный олимпийский чемпион получил награду лучшему боксеру мира 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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