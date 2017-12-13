Чемпион мира в легком весе вызвал на бой Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Венесуэльский чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес объявил о желании провести бой с украинским чемпионом во втором полулегком весе Василием Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Линареса.
"Встретимся после боя с Гесте, Ломаченко", - говорится в записи венесуэльца.
Стоит отметить, что Линарес, который имеет в послужном списке 43 победы из них 27 нокаутом при 3 поражениях, проведет бой с Мерсисто Гесте 27 января 2018.
Напомним, что Ломаченко заявил о желании повыситься на один дивизион в весовой категории.
Как сообщалось ранее, после победного боя с Ригондо двукратный олимпийский чемпион получил награду лучшему боксеру мира 2017 года.