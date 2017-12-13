Чемпіон світу в легкій вазі викликав на бій Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Венесуельський чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Хорхе Лінарес оголосив про бажання провести бій із українським чемпіоном у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Лінареса.
"Зустрінемося після бою з Гесте, Ломаченко", - йдеться у записі венесуельця.
Варто відзначити, що Лінарес, який має в послужному списку 43 перемоги із них 27 нокаутом при 3 поразках, проведе бій із Мерсісто Гесте 27 січня 2018 року.
Нагадаємо, що Ломаченко заявив про бажання підвищитися на один дивізіон у ваговій категорії.
Як повідомлялося раніше, після переможного бою з Рігондо двократний олімпійський чемпіон отримав нагороду кращому боксерові світу 2017 року.