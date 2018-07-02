Чемпион мира Иньеста завершил карьеру в сборной Испании

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 70729 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109288 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130400 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137481 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173456 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154571 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141997 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130559 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184669 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118372 просмотра

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Чемпион мира Иньеста завершил карьеру в сборной Испании

Чемпион мира Иньеста завершил карьеру в сборной Испании

Киев  •  УНН

 • 8391 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста решил завершить выступления за сборную Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата мира-2018 и пресс-службу сборной Испании.

“Все кончено. Это круг, который замкнулся для меня после долгого времени. Все имеет начало и конец. Иногда этот конец не такой, как в мечтах”, — сказал 34-летний испанец.

Такое решение футболист принял после вылета “Фурии роха” в 1/8 финала ЧМ от России.

Отметим, что Иньеста входит в число самых титулованных игроков мира. На клубном уровне он получил 32 трофея в составе “Барселоны”, также выигрывал два титула чемпиона Европы и один чемпиона мира.

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