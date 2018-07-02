Чемпіон світу Іньєста завершив кар'єру в збірній Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Півзахисник збірної Іспанії Андрес Іньєста вирішив завершити виступи за збірну Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату світу-2018 і прес-службу збірної Іспанії.
“Все скінчено. Це коло, яке замкнулося для мене після довгого часу. Все має початок і кінець. Іноді це кінець не такий, як в мріях”, — сказав 34-річний іспанець.
Таке рішення футболіст прийняв після вильоту “Фурії роха” в 1/8 фіналу ЧС від Росії.
Відзначимо, що Іньєста входить до числа найбільш титулованих гравців світу. На клубному рівні він здобув 32 трофеї у складі “Барселони”, також вигравав два титули чемпіона Європи і один чемпіона світу.