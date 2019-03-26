Чемпион мира Симон Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Француз Симон Фуркад официально объявил о решении завершить карьеру биатлониста на заключительном этапе Кубка мира нынешнего сезона в норвежском Холменколлене, информирует УНН со ссылкой на сайт “ski-nordique”.
“Биатлон — главная часть моей жизни, поэтому хочу сказать, что я прожил лучшие годы на этой работе. Спасибо всем. Мне трудно выходить на пенсию, но я уверен, что не буду далек от биатлона. Все были частью моей истории здесь, так что спасибо большое”, — сказал Фуркад.
Примечательно, что на этап Кубка мира в Норвегии также приезжал брат Симона — Мартен Фуркад, который принял решение не выступать на данном этапе КМ.
Стоит отметить, что лучшим результатом Симона в текущем сезоне стало седьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе.
Добавим также, 34-летний Фуркад-старший — чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете. Также на его счету три “серебра” и “бронза” ЧМ и девять попаданий на подиум этапов Кубка мира (семь серебряных медалей и две “бронзовых”).