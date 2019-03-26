Чемпіон світу Сімон Фуркад оголосив про завершення спортивної кар'єри

“Біатлон — головна частина мого життя, тому хочу сказати, що я прожив кращі роки на цій роботі. Спасибі всім. Мені важко виходити на пенсію, але я впевнений, що не буду далеко від біатлону. Всі були частиною моєї історії тут, так що спасибі велике”, — сказав Фуркад.

Примітно, що на етап Кубку світу в Норвегію також приїздив брат Сімона — Мартен Фуркад, який прийняв рішення не виступати на даному етапі КС.

Варто зазначити, що кращим результатом Сімона в поточному сезоні стало сьоме місце в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Кенморі.

Додамо також, 34-річний Фуркад-старший — чемпіон світу 2009 року в змішаній естафеті. Також на його рахунку три “срібла” і “бронза” ЧС та дев’ять потраплянь на подіум етапів Кубка світу (сім срібних медалей і дві “бронзових”).