"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы

После безголевого первого тайма команды решили порадовать публику пятью взятиями ворот. На 49 минуте "синие" прижали на правом фланге "канониров" и все завершилось прострелом после которого Оливье Жиру головой отправил мяч в нижний угол ворот. Уже через 10 минут футболист "Арсенала" потерял мяч в середине поля, а футболисты "Челси" воспользовались этим фактом и в скором выпаде по передаче Азара забил Педро - 2:0.

Уже сам Азар отличился с пенальти на 65 минуте. Однако интригу в матч вернул гол Ивоби на 69 минуте. Довольно быстро "Челси" еще раз ограбили футболиста "канониров" на чужой половине, и Азар оформил дубль - 4:1.

Заметим, что "Челси" лишь во второй раз приняли участие в Лиге Европы и оба раза выигрывали трофей. В сезоне 2012-13 годов лондонцы победили "Бенфику" в финале (2:1).