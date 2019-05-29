"Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Баку на стадіоні "Олімпійський" відбувся фінальний поєдинок за трофей Ліги Європи УЄФА в якому зустрілися два лондонські колективи – "Челсі" і "Арсенал", передає кореспондент УНН.
Після безгольового першого тайму команди вирішили порадувати публіку п’ятьма взяттями воріт. На 49 хвилині “сині” притисли на правому флангу “канонірів” і все завершилося прострілом після якого Олів’є Жиру головою відправив м’яч у нижній кут воріт. Вже через 10 хвилин футболіст “Арсеналу” втратив м’яч в середині поля, а футболісти “Челсі” скористалися цим фактом і в швидкому випаді з передачі Азара забив Педро — 2:0.
Вже сам Азар відзначився з пенальті на 65 хвилині. Проте інтригу в матч повернув гол Івобі на 69 хвилині. Доволі швидко “Челсі” ще раз пограбували футболіста “канонірів” на чужій половині, і Азар оформив дубль — 4:1.
Зауважимо, що “Челсі” лише вдруге взяли участь в Лізі Європи і обидва рази вигравали трофей. У сезоні 2012-13 років лондонці перемогли “Бенфіку” у фіналі (2:1).