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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Челси" получит рекордный штраф за желтые карточки в матче с "Ньюкаслом"

"Челси" получит рекордный штраф за желтые карточки в матче с "Ньюкаслом"

Киев  •  УНН

22:25 • 1651 просмотра

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"Челси" оштрафуют на 75 тысяч фунтов за шесть желтых карточек в матче с "Ньюкаслом". Это первая команда в истории АПЛ, которая получила 6+ карточек в трех матчах за сезон.

Футбольную команду "Челси" оштрафуют на 75 тысяч фунтов за рекордное количество желтых карточек в матче с "Ньюкаслом". Об этом сообщает mirror, передает УНН.

Детали

Указано, что это первая в истории Премьер-лиги команда, которая получила шесть или более желтых карточек в трех матчах за один сезон.

Матч на "Стэмфорд Бридж" завершился в пользу "синих" благодаря голам Коула Палмера и Николаса Джексона. Однако, игра также отметилась серией конфликтов с арбитром Саймоном Хупером, во время которой шесть игроков, а также тренер Энцо Мареска, получили желтые карточки.

Защитник Уэсли Фофана был предупрежден всего через 11 минут после выхода на поле, а вскоре за ним следовал Ромео Лавия. Нони Мадуэке получил желтую карточку через девять минут, после чего Роберт Санчес и Педро Нето также были наказаны в последние десять минут игры. Завершили день предупреждений Мареска и Кристофер Нкунку, которые получили карточки в компенсированное время.

Этот штраф является следствием предыдущих нарушений дисциплины команды: после матчей с "Борнмутом" и "Ноттингем Форест", где "Челси" также получил шесть или более предупреждений, клуб уже был оштрафован на 25 тысяч фунтов, а позже штраф увеличился до 50 тысяч.

Главный тренер «Челси» не включил Мудрика в заявку на матч против «Ливерпуля»20 октября 2024, 15:25 • 22037 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт