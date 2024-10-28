"Челси" получит рекордный штраф за желтые карточки в матче с "Ньюкаслом"
Киев • УНН
"Челси" оштрафуют на 75 тысяч фунтов за шесть желтых карточек в матче с "Ньюкаслом". Это первая команда в истории АПЛ, которая получила 6+ карточек в трех матчах за сезон.
Футбольную команду "Челси" оштрафуют на 75 тысяч фунтов за рекордное количество желтых карточек в матче с "Ньюкаслом". Об этом сообщает mirror, передает УНН.
Детали
Указано, что это первая в истории Премьер-лиги команда, которая получила шесть или более желтых карточек в трех матчах за один сезон.
Матч на "Стэмфорд Бридж" завершился в пользу "синих" благодаря голам Коула Палмера и Николаса Джексона. Однако, игра также отметилась серией конфликтов с арбитром Саймоном Хупером, во время которой шесть игроков, а также тренер Энцо Мареска, получили желтые карточки.
Защитник Уэсли Фофана был предупрежден всего через 11 минут после выхода на поле, а вскоре за ним следовал Ромео Лавия. Нони Мадуэке получил желтую карточку через девять минут, после чего Роберт Санчес и Педро Нето также были наказаны в последние десять минут игры. Завершили день предупреждений Мареска и Кристофер Нкунку, которые получили карточки в компенсированное время.
Этот штраф является следствием предыдущих нарушений дисциплины команды: после матчей с "Борнмутом" и "Ноттингем Форест", где "Челси" также получил шесть или более предупреждений, клуб уже был оштрафован на 25 тысяч фунтов, а позже штраф увеличился до 50 тысяч.
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