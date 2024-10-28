"Челсі" отримає рекордний штраф за жовті картки у матчі з "Ньюкаслом"
Київ • УНН
"Челсі" оштрафують на 75 тисяч фунтів за шість жовтих карток у матчі з "Ньюкаслом". Це перша команда в історії АПЛ, яка отримала 6+ карток у трьох матчах за сезон.
Футбольну команду "Челсі" оштрафують на 75 тисяч фунтів за рекордну кількість жовтих карток у матчі з "Ньюкаслом". Про це повідомляє mirror, передає УНН.
Деталі
Зазначено, що це перша в історії Прем'єр-ліги команда, яка отримала шість або більше жовтих карток у трьох матчах за один сезон.
Матч на "Стемфорд Брідж" завершився на користь "синіх" завдяки голам Коула Палмера та Ніколаса Джексона. Проте, гра також відзначилася серією конфліктів із арбітром Саймоном Хупером, під час якої шість гравців, а також тренер Енцо Мареска, отримали жовті картки.
Захисник Уеслі Фофана був попереджений всього через 11 хвилин після виходу на поле, а незабаром за ним йшов Ромео Лавія. Ноні Мадуеке отримав жовту картку через дев'ять хвилин, після чого Роберт Санчес і Педро Нето також були покарані в останні десять хвилин гри. Завершили день попереджень Мареска і Крістофер Нкунку, які отримали картки в компенсований час.
Цей штраф є наслідком попередніх порушень дисципліни команди: після матчів з "Борнмутом" та "Ноттінгем Форест", де "Челсі" також отримав шість або більше попереджень, клуб вже був оштрафований на 25 тисяч фунтів, а пізніше штраф збільшився до 50 тисяч.
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