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Актуальное
Чехия возобновила поставки нефти из россии после двух дней перерыва

Чехия возобновила поставки нефти из россии после двух дней перерыва

Киев  •  УНН

 • 755 просмотра

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Поставки нефти через" Дружбу " в Чехию возобновлены после двух дней перерыва. Чешский дипломат считает остановку сознательной провокацией со стороны рф, но страна имеет достаточно резервов и альтернативные маршруты.

Поставки нефти через российский нефтепровод "Дружба" в Чехию были возобновлены после двух дней перерыва. Остановка поставок не была объяснена, но в течение этого времени Чехия использовала нефть, поставляемую с других направлений, в частности с немецкого нефтепровода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на чешские СМИ.

Этот нефтепровод является одним из основных источников нефти для Чехии. Из россии в страну поступает около 58% нефти через "Дружбу", а остальное — через нефтепровод, идущий из Германии и соединяющийся с Италией.

В связи с тем, что нефть остановилась, правительство Чехии заранее подготовило план действий: компания Orlen Unipetrol получила 330 000 тонн нефти из резервов страны, чтобы не допустить сбоев в производстве горючего. Однако эти запасы в конечном итоге не были использованы, поскольку поставки нефти были восстановлены раньше, чем ожидалось.

Этот случай стал важным сигналом для Чехии, чтобы укрепить свою энергетическую безопасность. Украина планирует увеличить поставки нефти через другой нефтепровод, TAL, что позволит ей уменьшить зависимость от российской нефти. Это является частью стратегии для снижения рисков от перебоев в поставках и обеспечения стабильности энергетических поставок в будущем.

Правительство Чехии также работает над расширением нефтепровода TAL, что позволит увеличить его мощность на 4 миллиона тонн в год. Согласно планам, к середине следующего года Чехия должна полностью получать нефть через альтернативные источники, что позволит стране постепенно отказаться от российских поставок.

Какова может быть причина остановки поставок нефти

Специальный уполномоченный МИД Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявлял, что Россия сознательно остановила поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" 4 декабря.

Как сообщает Radio Prague International, Бартушка назвал эту ситуацию "классической игрой" со стороны рф, отметив, что поставки нефти в Словакию и Венгрию продолжаются без изменений.

Бартушка призвал не поддаваться на провокации, подчеркнув, что Чехия имеет достаточно резервов и альтернативные западные маршруты снабжения.

"Мы не видим смысла дискутировать с россией", – подытожил он.

Дополнение

Нефтепровод "Дружба" имеет две основные ветви – Северную и Южную. Южная ветвь проходит через территорию Украины, обеспечивая транспортировку нефти в Словакию, Чехию и Венгрию.

В связи с российской агрессией и попытками Европы уменьшить зависимость от российских энергоносителей, вопрос использования "Дружбы" стал одним из ключевых в энергетической политике региона.

Чехия, как и другие страны, получающие нефть через этот трубопровод, активно работает над диверсификацией поставок, но "Дружба" остается важным элементом их энергетической инфраструктуры.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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