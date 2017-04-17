Чехия намерена отказаться от приема беженцев

По его словам, пока Чехия приняла 12 беженцев из 1600, предусмотренных квотами Евросоюза. Однако страна хочет прекратить прием несмотря на угрозу санкций со стороны ЕС.

"По мере проверки всех остальных беженцев мы приходим к выводу, что не можем принять кого-либо еще", - отметил М.Хованец.

Отмечается, что согласно квотам ЕС, убежище в странах союза должны получить 120 000 человек в течение двух лет.