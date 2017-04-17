Чехія має намір відмовитися від прийому біженців

За його словами, поки що Чехія прийняла 12 біженців з 1600, передбачених квотами Євросоюзу. Однак країна хоче припинити прийом незважаючи на загрозу санкцій з боку ЄС.

“По мірі перевірки всіх інших біженців ми приходимо до висновку, що не можемо прийняти кого-небудь ще,” — зазначив М.Хованец.

Зазначається, що згідно з квотами ЄС, притулок у країнах союзу мають отримати 120 тисяч осіб протягом двох років.