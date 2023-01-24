Чехия отказалась передавать Leopard 2 Украине из соображений собственной безопасности

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"Сейчас невозможно отправить "Леопарды", потому что эти танки нужны нам для нашей безопасности", - сказал Фиала в интервью dpa после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

21 января Минобороны Чехии сообщило, что республику не просили предоставить танки, которые она получит от Германии в качестве компенсации за советское вооружение, ранее поставленное ВСУ.

Что предшествовало

Правительство Германии организовало часть своей военной помощи Украине через эти круговые обмены со своими восточными союзниками, которые поставляют Киеву оружие советского производства, с которым украинцы знакомы и могут легко им пользоваться, и, в свою очередь, получают современные замены из Германии.

В прошлом году Чехия поставила Украине десятки боевых танков Т-72 советской разработки. Взамен правительство Германии пообещало правительству Праги 14 танков Leopard 2 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Как сообщает Bloomberg, завтра, 25 января, Германия выдаст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard 2 для вооруженных сил Украины.